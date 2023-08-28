Театр «У Моста» провел первую репетицию в новом здании

Фото: страница Сергея Федотова в соцсети

Театр «У Моста» начал осваивать новое пространство - бывший клуб ВКИУ.

«Провели первую репетицию «Юноны и Авось» в новом здании театра, - сообщил художественный руководитель театра Сергей Федотов.

Напомним, театру «У Моста» давно требуется новое здание – прежнее историческое нуждается в ремонте.

- Здание клуба ВКИУ идеально подходит для театра «У Моста»,- рассказал «КП»-Пермь» Сергей Федотов. - Это уже готовый театр. И здесь совершенно мистические совпадения. Здание находится на берегу Камы, в точности, в таком же отдалении от Камского моста, в каком находился ДК «Телта», в котором родился театр «У Моста» в 1988 году. Форма здания весьма необычная и оригинальная: лицевая сторона фасада вогнутая, напоминает мост. А само здание стоит на бетонных опорах, как пролет Камского моста. Это единственное такое здание в Перми. Да и в других городах я не припомню подобных. Это просто мистика! Здание полностью соответствует названию нашего театра. И оно находится рядом с нашим историческим зданием на улице Куйбышева, 11.

После переезда театра прежнее здание будет закрыто на ремонт для устранения пожарных предписаний. А затем «У Моста» будет работать одновременно на двух площадках.

Кстати, 7 октября театр отметит 35-летний юбилей.