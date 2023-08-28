В ТРК «Семья» в Перми откроется ресторан грузинской кухни «Хочу Пури»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми готовится к открытию ресторан грузинской кухни «Хочу Пури». Он будет расположен в торгово-развлекательном центре «Семья» на месте, которое ранее занимала Casa Mia.

Как сообщили в пресс-службе торгового центра, сейчас на площадке идут подготовительные работы. Открытие нового ресторана запланировано на осень.

Федеральная сеть «Хочу Пури» представлена в нескольких городах России, в том числе в Екатеринбурге и Москве. Бренд принадлежит компании «ЯсноРестораны».

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