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НовостиОбщество28 августа 2023 5:59

В ТРК «Семья» в Перми откроется ресторан грузинской кухни «Хочу Пури»

Он займет площади Casa Mia
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми готовится к открытию ресторан грузинской кухни «Хочу Пури». Он будет расположен в торгово-развлекательном центре «Семья» на месте, которое ранее занимала Casa Mia.

Как сообщили в пресс-службе торгового центра, сейчас на площадке идут подготовительные работы. Открытие нового ресторана запланировано на осень.

Федеральная сеть «Хочу Пури» представлена в нескольких городах России, в том числе в Екатеринбурге и Москве. Бренд принадлежит компании «ЯсноРестораны».

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