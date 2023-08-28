В Пермском крае завершены поиски пропавшего в лесу 19-летнего юноши

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае завершены поиски пропавшего в лесу 19-летнего парня. Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили, что молодого человека нашли, он жив.

«Найден! Жив! Всем спасибо! Просьба снять репосты!», - написали поисковики на своей странице в соцсетях.

Напомним, в воскресенье, 27 августа ,19-летний юноша ушел в лес в селе Танып Бардымского района Прикамья и пропал. С тех пор его местонахождение не было известно, на связь с родными он не выходил. Вечером волонтеры объявили срочный сбор добровольцев на поиски пропавшего парня.

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