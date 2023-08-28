На неделе в Пермском крае ожидается прохладная и дождливая погода

В ночные часы возможен туман. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Пермском крае по-прежнему сохранится прохладная и дождливая погода. Дневному прогреву будет мешать плотная облачность. Как рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я», средний суточный температурный фон ожидается примерно по сезону. Количество осадков будет в пределах климатической нормы. Однако местами может отмечаться избыток.

В понедельник, 28 августа, на территории Прикамья будет облачно, пройдет умеренный, местами небольшой дождь. Днем воздух прогреется лишь до +10…+15 градусов.

Со вторника по пятницу в Пермском крае ожидается переменная облачность. Также прогнозируются небольшие дожди, местами умеренные. Столбики термометров ночами будут опускаться до +2…+9 градусов. Днем по-прежнему будет прохладно, не выше +13…+18. Также в ночные часы возможен туман.

По предварительным прогнозам, в выходные дни погода в Пермском крае может улучшиться. Дождей станет меньше, облачность менее плотной, а температурный фон в дневные часы повысится на 1-2 градуса. Однако ночью при прояснениях возрастет вероятность заморозков, - говорят синоптики.

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