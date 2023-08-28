В Черняевском лесу в Перми обустраивают велосипедные и пешеходные дорожки

Фото: permkrai.ru

В Перми на территории Черняевского леса продолжается обустройство дорожек для бегунов и велосипедистов, а также тропинок для прогулок пешеходов. Работы ведутся на участке за ДКЖ. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик уже завершил устройство подстилающих слоев. Новые маршруты будут покрыты песчано-гравийной смесью. Также будет сделано освещение.

Кроме того, в городском лесопарке появятся малые архитектурные формы, поставят спортивные тренажеры, новые урны и скамейки, обустроят детскую площадку. Установка объектов начнется во второй половине сентября.

Напомним, работы по обустройству особо охраняемой природной территории Черняевского леса ведутся в рамках проекта «Зеленое кольцо». Масштабный экологический проект, инициированный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, предполагает обустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долин рек Егошихи и Данилихи. Данный проект признан одним из приоритетных в год 300-летия Перми.

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