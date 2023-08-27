no_tite Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гала-шоу на пермской эспланаде посетили 120 тысяч человек. Об этом сообщается на официальной странице проектного офиса по празднованию городского юбилея «Пермь-300».

Вспоминая самые яркие моменты минувшего вечера организаторы отметили выступление DJ Smash - он спел гимн, который написал в честь 300-летия Перми. Льва Лещенко, который специально в честь закрытия фестиваля исполнил нетленную композицию «До свиданья, наш ласковый мишка». И над сценой действительно появился специальный гость — медведь, символ нашего города и края и наш талисман. И, конечно, группу«Ленинград» и ее бесменного лидера Сергея Шнурова, именно они феерично завершили концерт, который стал кульминацией празднования городского юбилея.

Ввсего фестиваль «Город встреч» посетили более 370 тысяч человек. Фоторепортаж смотрите на нашем сайте.

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