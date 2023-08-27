В лесу в Пермском крае пропал 19-летний юноша

Фото: поисковый отряд "ПрикамьеПоиск"

Волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" объявили сбор на поиски 19-летнего Альмира Акзигитова. 27 августа молодой человек ушел в лес в селе Танып Бардымского района Прикамья и пропал.

Приметы

На вид 17- 20 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, зелено-карие глаза. Был одет в синюю олимпийку, темные штаны, на голове была серая бейсболка.

Всех, кто хочет принять участие в поисках, буду ждать с 21.00 до 21.30 в селе Танып у памятника Павшим воинам по улице Ленина. Так как искать пропавшего предстоит в лесу, волонтеры просят одеться по погоде, взять с собой с собой репелленты, жилеты, фонари, воду, горячий чай/кофе, перекус, сухую сменную одежду, заряженный телефон (желательно установить приложение "Геотрекер" для Андроид, "Османд" для IOS).

Если вам что-либо известно о пропавшем просьба сообщить по телефонам: 89223456702 или 112. Координатор поисков Андрей, тел. 89028064885; Инфорг Юлия, тел. 879223456702.

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