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НовостиОбщество27 августа 2023 13:54

В центре Перми до конца 2023 года закроется «Сковородка»

У этой торговой точки истекает договор аренды
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Блинная «Сковородка» на улице Петропавловской, 57, закроется до конца этого года. Об этом со ссылкой на финансового директора ГК «РИАЛ», являющейся соинвестором сети блинных, Марину Медведеву сообщает «Ъ-Прикамье» сообщила ,

«У этой торговой точки истекает договор аренды, и продлять его не будут. Поэтому до Нового года «Сковородка» по этому адресу точно закроется», - пояснила изданию Медведева.

Медведева добавила, что у сети блинных есть план развития, предполагающий запуск нескольких новых заведений. Только в этом году в Перми хотят открыть две новые торговые точки.

Ранее мы сообщали, что на месте супермаркетов «Семья» стали появляться магазины сети «Монетка». Магазины под новым брендом уже открлись на открылась на улице Пермской, 22, где раньше размещалась торговая точка «Семья Fresh», и на улице Лихвинской, 27.

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