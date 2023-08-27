МЧС предупреждает о сильном ливне 28 августа в Пермском крае

Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС со ссылкой на Пермский гидрометцентр предупреждает жителей Пермского края о сильном дожде утром и днем 28 августа. Где конкретно выпадудт осадки не сообщается, но, судя по всему, они затронут большую часть региона. Дожди будут обложными, умеренной интесивности. Температура воздуха составит +12 градусов.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. О погоде на начало недели и долгожданном потеплении в начале сентября, читайте в нашем материале.

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