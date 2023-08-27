В Перми продолжаются поиски загадочно пропавшего 19-летнего парня

Сергей Поливаев. Фото: поисковый отряд "ПрикамьеПоиск"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" обращаются к пермякам с просьбой присмотреться к фотографии пропавшего 19-летнего Сергея Поливаева и вспомнить, не видели ли они его на улицах города 11 августа или в какой-то из последующих дней.

Молодой человек исчез в разгар рабочего дня. 11 августа около 11.00 он закрыл табачный киоск на улице Подводников, 101, где работал, и ушел в неизвестном направлении. В этот же день Сергей попал на камеры наблюдения в районе ДК Гагарина и больше его никто не видел.

Приметы

На вид 17-18 лет, рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю футболку с надписью на английском языке, синие джинсовые шорты, черные кроссовки. С собой у Сергея был черно-синий рюкзак.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Сергея, сообщайте по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

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