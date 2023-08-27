В Пермском крае насмерть сбили велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Березники/ВКонтакте

В субботу, 26 августа, около 18.15 по автодороге Кунгур-Соликамск ехал 32-летний водитель автомобиля марки Rover. По предварительной информации, на 294 километре он сбил велосипедиста, который ехал по правой обочине навстречу машине.

- От полученных травм велосипедист скончался до приезда скорой помощи. Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель автомобиля Rover не имеел права управления транспортными средствами. По данному факту проводится проверка, - солбщили в ОГИБДД по Березниковскому округу.

Установить личность велосипедиста пока не удалось.

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