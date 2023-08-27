В Перми на месте магазинов «Семья» начали открываться супермаркеты «Монетка»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На месте супермаркетов «Семья» стали появляться магазины сети «Монетка». Как пишет издание Вusiness-class, «Монетка» открылась на улице Пермской, 22, где раньше размещалась торговая точка «Семья Fresh». В магазинах формата «Семья Fresh» продавались фрукты, овощи, горячий хлеб и другие изделия с коротким сроком годности. Также сеть «Монетка» заняла помещение «Семьи» на ул. Лихвинской, 27.

Напомним, «Лента» выкупила «Семью» в 2021 году. Летом 2023 года новый собственник начал сокращение сети пермских супермаркетов. Также сообщалось о планах «Ленты» приобрести уральскую сеть «Монетка» и передать ей в аренду бывшие магазины «Семья» в Прикамье.

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