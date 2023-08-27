В начале сентября в Пермском крае потеплеет до +25 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале осени в Перми и Пермском крае ожидается возвращение тепла. Об этом сообщают специалисты пермского научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог.и.я». По их данным, в первой декаде сентября температура воздуха в регионе может вновь подняться до +24...+25 градусов. Тем не менее, по словам метеорологов, пока неясно, как долго такая погода сохранится. На сегодняшний день прогнозируется, что волна тепла будет короткой.

Напомним, ранее начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра Евгения Пищальникова также рассказывала "Комсомолке" о возвращении тепла. По ее прогнозам, температура воздуха за +20 градусов ожидается со 2 по 5 сентября. Возможно, тепло задержится и на более долгий период. Дождей при этом не ожидается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер