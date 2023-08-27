В конце августа и начале сентября в Перми пройдут масштабные отключения воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня и в последующие две недели сотрудники "НОВОГОРа" будут ремонтировать трубы, снабжающие нас водой. В связи с этим жители четырех районов города - Орджоникидзевского, Мотовилихинского, Ленинского и Свердловского - останутся без холодной воды. Публикуем список домов, где пересохнут краны.

Сегодня, 27 августа, с 9.00 до 20.00 воды не будет в домах по Комсомольскому проспекту, 47, 49, 55, 59, 60, 62, 64 и по улице 1-ая Красноармейская 41, 41А, 41Б, 43, 50, 52, 54, 56А, 58А

На три дня в понедельник, 28 августа, с 10.00 до 10.00 31 августа, краны с холодной водой пересохнут в домах по адресам: Киевская, 2; Минская, 1; 2-я Саперная, 11.

Во вторник, 29 августа, с 09.00 до 13.00 без воды останутся жители домов по улице Бакинских Комиссаров, 80, 82, 84, 86, 88. С 10.00 до 19.30 жители домов по улицам Героев Хасана, 5 и 8; Юрия Смирнова, 4 и 4А, и по Комсомольскому проспекту, 80. С 10.00 до 10.00 30 августа холодную воду отключат на улицах: Гагарина, 81/2, 81/3, 81/4, 83, 83а, Крупской, 68, 70, 73 и Ушинского, 4,4А,6,8.

В четверг, 31 августа, с 10:00 до 10:00 холодную воду отключат в домах по улицам: Капитана Гастелло, 1б, 5, 6, 7, 10; Красных командиров, 2а; Левченко, 23, 29, 32; Самолетная, 7аа, 7аа/4.

В четверг, 7 сентября, меньше, чем на сутки - с 9.00 до 19.00 - воды не будет по улицам: 9 мая, 30; Мира, 23, 27, 29, 31, 33, 35; Семченко, 12.

В пятницу, 9 сентября, с 10:00 до 17:00, без холодной воды придется посидеть жителям домов по улицам: Инженерная, 3, 4; КИМ, 17, 19; Хрустальная, 28, 30, 32, 34; Чехова, 14, 16.

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