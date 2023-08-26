В Пермском крае под колеса машины попала 8-летняя девочка

Фото: МО МВД России по ЗАТО Звёздный Пермского края.

В ЗАТО Звездный автомобиль Toyota Verso наехал на 8-летнююю девочку. ДТП, как сообщили в Межмуниципальном отделе полиции Звездного, произошло вечером 24 августа у дома № 10 по улице Школьная.

Машина ехала по междворовому проезду, в это время девочка вышла из-за припаркованной машины и начала переходить дорогу.

- Она переходила дорогу вне пешеходного перехода, выходя из-за припаркованного транспортного средства, которое затрудняло обзорность, и не убедилась в отсутствии приближающихся автомобилей, - рассказали в полиции. - В результате ДТП ребенок получил травму. По данному происшествию проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода.

- Остановитесь у края проезжей части, посмотрите в обе стороны и, если нет автомобилей, пройдите до середины проезжей части. Еще раз взгляните налево и направо и, при отсутствии транспорта, завершите переход. Дорогу необходимо пересекать под прямым углом и на участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, - напомнили полицейские правила дорожного движения.

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