Три человека пострадали в Прикамье при столкновении двух машин

Машина разбилась всмятку.

Серьезное ДТП произошло вечером 25 августа под Кунгуром. Как рассказал «КП»-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, на дороге, ведущей от поселка Кирова в сторону трассы Пермь-Екатеринбург, столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, возле отворота на деревню Шарташи, водитель «Лады-Калина» собралась повернуть налево. При этом она не уступила дорогу двигавшемуся навстречу ей по своей полосе Hyundai.

В результате «Лада» врезалась в бок иномарки. В ДТП пострадали три человека. Молодые парень с девушкой, ехавшие в Hyundai, получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой. А водитель «Калины» получила серьезные переломы и госпитализирована.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер