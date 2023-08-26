В Перми умерла бывшая директор школы

Фото: vk.com/sch44prm

25 августа ушла из жизни Нина Александровна Викторина, почти 20 лет - с 1995 по 2014 год- бывшая директором школы № 44. Об этом сообщает официальное сообщество учебного заведения.

«Пример силы характера и красоты души», «Светлый был человек, профессионал своего дела», «Хороший человек был, чуткий, внимательный»,- так отзываются о Нине Викториной ее бывшие ученики и коллеги.

- Нина Александровна - «Отличник народного просвещения», обладатель Ордена княгини Ольги, руководитель высшей категории, человек деятельный и всей душой любящий детей, настоящий профессионал, чье имя занесено в Книгу Почета работников образования Пермского края, - рассказали в школе о своем бывшем директоре.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер