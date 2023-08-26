После «Ночи города» пермяки смогут уехать домой на электричке

Будет запущен специальный маршрут кольцевой электрички «Ласточка». Фото: Тимур ХАНОВ

26 августа мероприятием «Ночь города» в Перми завершится празднование 300-летнего юбилея. Главное его событие - театрализованное гала-шоу, в котором примут участие Лев Лещкно и группа «Ленинград», завершится около полуночи.

А потом на Каме пройдет световое шоу, которое продлится до двух часов ночи. Для того, чтобы пермяки могли вернуться домой после шоу, в эту ночь будет запущен специальный маршрут кольцевой электрички «Ласточка». Она пойдет со всеми остановками.

Со станции Пермь-2 электричка отправится в 02:01. На станции Пермь-1 она будет в 02.07, на остановке Славянова - в 02:14, на Молодежной в 02:30, на Левшино – в 02:43, на Комплексе ППИ в 03:00. Обратно на Пермь-2 «Ласточка» вернется в 03:23.

Также в эту ночь будет продлена работа трех трамвайных и 15 автобусных маршрутов.

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