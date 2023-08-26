В Перми откроется выставка «...И птичка вылетает»

Один из экспонатов выставки - фотоаппарат ЛОМО.

Сейчас возможность сделать фотографию есть у каждого владельца смартфона. А когда-то фотография была уделом небольшого количества профессионалов. К примеру, созданное в 1900 году Пермское фотографическое общество объединяло всего 85 человек. Об этом рассказали в Пермском краеведческом музее, где подготовили выставку об истории любительской фотографии.

Увидеть снимки уральских заводов и поселков начала прошлого века, любительские фото времен Великой Отечественной, кадры заснеженной Перми, снятые в июне 1967 года, можно на выставке «...И птичка вылетает» (0+), которая откроется 1 сентября в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11).

На выставке также будут представлены фотоаппаратура и принадлежности, которыми пользовались фотолюбители разных эпох.

Выставка, посвященная 300-летию Перми, будет работать до января 2024 года.

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