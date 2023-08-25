В Пермском крае в сгоревшем доме нашли тела двух мужчин

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Днем в пятницу, 25 августа, в Березниках загорелся дом по улице Ленина. Прибывшим пожарным удалось довольно быстро справиться с огнем, но, к сожалению, без погибших все же не обошлось. В одной из квартир огнеборцы нашли тела двух мужчин. Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи.

- По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Следствием осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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