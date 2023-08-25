Сбер и правительство Пермского края провели дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

В Перми состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта, проведенная Сбером совместно с Правительством Пермского края. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, управляющий территориальный директор Управления развития территорий и региональных проектов ПАО Сбербанк Владимир Михайлов,советник Председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Тимофей Письмеров, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева, руководители цифровой трансформации региональных министерств и муниципалитетов.

Кроме образовательной части для участников была организована работа экспертов в проектных командах, каждая из которых рассматривала возможные варианты применения современных технологий в различных отраслях, а также предлагала конкретные идеи по внедрению искусственного интеллекта в приоритетных проектах в рамках стратегии развития Пермского края. Участники мероприятия совместно с экспертами Сбера (SberAI) подготовили предложения для внедрения цифровых технологий в ряде сфер: образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, транспортная инфраструктура, строительство и управление имуществом, развитие туризма.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы давно и очень активно сотрудничаем с Правительством Пермского края в сфере цифровизации и инновационной деятельности. Мы понимаем, что применение технологий искусственного интеллекта способно принести ощутимую пользу экономике региона. Сбер обладает колоссальными возможностями и большой технологической базой, а наши специалисты опытом, чтобы помогать региональной власти в реализации задач по дальнейшей цифровизации региона. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество с Правительством Прикамья в области технологий искуственного интеллекта.»

Алексей Черников, Заместитель председателя Правительства Пермского края:

«Безусловно, такая совместная работа представителей различных министерств и ведомств Пермского края дает толчок не только для развития цифровых сервисов, но и всего региона. Необходимо активнее применять технологии искусственного интеллекта при принятии управленческих решений, внедрять в отраслевые проекты. В Пермском крае уже есть наработанный опыт применения искусственного интеллекта. Яркий пример, система «Умный лес», которая на основе нейронных сетей позволяет выявить случаи незаконных вырубок лесного фонда.»