Обзор привлекательных предложений жилья в новостройках

Группа компаний «ПЗСП» продолжает строительство своих объектов, где каждый сможет найти именно такую квартиру, которую давно хотел. Сегодня есть как минимум два весомых аргумента, чтобы рассмотреть предложения застройщика более пристально. Во-первых, квартир остаётся всё меньше. Во-вторых, до конца месяца действует ряд выгодных предложений.

Готовится к сдаче первая очередь дома на ул. Яблочкова, 3 в Свердловском районе Перми. Удачное расположение дома, неизменное качество строительства от ПЗСП и полная отделка «под ключ» сделали своё дело: в продаже в первой очереди осталось менее 20 квартир. Если поторопиться, можно приобрести одну из них с выгодой: до конца сентября действует скидка 3%* на все квартиры в этом доме.

В этом же районе строится и Новый район «Красное Яблоко». Это крупный жилой комплекс класса «Комфорт», который возводится по монолитно-каркасной технологии. Сдача первой очереди запланирована в 4 квартале 2024 года. Отличная транспортная доступность, близость к центру, всего 15 минут до Комсомольской площади, полная инфраструктура. Квартиры в ЖК «Красное яблоко», также можно приобрести со скидкой до 3%** по программе лояльности «ПЗСП-Групп» до конца сентября.

Жители первых двух очередей инновационного дома на ул. Докучаева, 23, что в микрорайоне Пролетарский, уже оценили высокий комфорт своего жилья. Дом построен по технологии индустриального домостроения BAUM и обладает повышенной энергоэффективностью, архитектурной привлекательностью, а квартиры в нём - оригинальными и удобными планировками. Застройщик сдаёт их с отделкой whitebox. Совсем скоро будет закончена третья очередь дома, и здесь осталось всего около 8% квартир. До конца августа действует акция, по которой можно купить квартиру в этом доме с выгодой до 400 тыс. рублей***.

Небольшой и уютный ЖК «Ближе» находится в развитом пригороде Перми – деревне Кондратово. Квартиры в домах, строящихся по монолитно-каркасной технологии, отличаются разнообразием планировок и площади. Найти вариант по душе сможет семья любого состава и возраста. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой «под ключ». Срок сдачи первого дома – IV квартал 2024 года. Старт продаж в ЖК «Ближе» был объявлен недавно, и цены на квартиры сейчас – очень привлекательные.

Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж группы компаний «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 и на сайте https://kurl.ru/yLJUz.

В начале года ПЗСП начал строительство дома на ул. Косякова, 15а в микрорайоне Молодёжный Орджоникидзевского района Перми. Темпы строительства дома, который возводится по модернизированной технологии Э-600, – очень высокие. Дом находится в высокой степени готовности: возведены первых два подъезда, устанавливаются окна, идут внутренние работы. Квартиры сдаются с полной отделкой. В доме их осталось не так много – около четверти, и стоит поторопиться с решением: сейчас это единственная новостройка в районе, а цены – весьма интересные: квартиру можно купить от 2,9 млн рублей.

Не так давно стартовали продажи в ещё одном большом ЖК – «Патриот». Этот комплекс расположен в микрорайоне Вышка-2 в Мотовилихе. Здесь есть все преимущества для комфортного проживания: гармоничное пространство в природном ландшафте, безопасные дворы, развитая транспортная инфраструктура, магазины, школа и детсад – в шаговой доступности. На стадии страта продаж первой очереди – большое разнообразие квартир различной площади по очень выгодной цене: от 2,250 тыс. рублей. Срок сдачи - IV кв. 2025 г.

Застройщики: Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23», Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Водопроводная, 6/2 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», Косякова, 15а - ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова». ЖК «Патриот» - ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2», ЖК «Красное яблоко» - ООО «Спецстрой Яблочкова, 26», ООО «СЗ «К-135». Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

* Срок действия акции до 30.09.2023, подробности по телефону.

**Для семей с детьми выгода до 3%. На каждого несовершеннолетнего ребёнка в вашей семье «ПЗСП-групп» при заключении договора участия в долевом строительстве снижает цену на 1% от стоимости квартиры, но не более 3%. На студию максимальная выгода не более 2%.

*** Срок действия акции до 31.08.2023. Выгода составляет от 350 000 до 400 00 рублей в зависимости от квартиры, подробности акции по телефону.

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