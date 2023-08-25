На трассе в Пермском крае в ДТП с грузовыми автомобилями погиб человек

Фото: Госавтоинспекция Прикамья / Telegram

Днем 24 августа на трассе в Пермском крае произошла смертельная авария с участием двух большегрузов. Подробности дорожного происшествия рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

Около 16.40 на 13-м километра автодороги Горнозаводск – граница Свердловской области столкнулись грузовые автомобили. По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем SITRAK с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ISUZU. За рулем второй машины находился 37-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля ISUZU погиб на месте происшествия. Водитель большегруза Sitrak получил телесные повреждения. В настоящее время по факту автоаварии полицейские проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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