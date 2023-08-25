В Перми рядом с долиной Егошихи появится экологический визит-центр

Эскизный проект здания визит-центра. Фото: Минимущества Пермского края

В Мотовилихинском районе Перми рядом с долиной реки Егошихи планируют построить экологический визит-центр. Он будет расположен на территории по бульвару Гагарина, 18б/16. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минимущества.

Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала размещение одноэтажного визит-центра на данном участке. Эта территория входит в зону рекреационно-ландшафтных территорий Р-2. Вид разрешенного использования земельного участка – «туристическое обслуживание».

Отмечается что в новом визит-центре планируют проводить мероприятия по краеведению, экологии и об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры Пермского края. Также здесь можно будет встретиться и пообщаться с авторами исторических книг и путеводителей.

В городском Управлении экологии и природопользования администрации также поддержали этот проект. Положительно высказался о данной инициативе и представитель краевого Минприроды.

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