Готовность объектов соцсферы Перми к отопительному сезону составляет 94%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми прошел штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к новому отопительному сезону. Участие в нем приняли руководители районов города, а также представители ресурсоснабжающих организаций и краевого фонда капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время общий уровень готовности города к отопительному сезону составляет 84%, а готовность объектов социальной сферы – 94%. Подготовку к отопительному сезону контролируют городские власти и прокуратура.

На сегодняшний день к зиме подготовлено более пяти тысяч многоквартирных домов, 928,4 километра теплосетей, 338 центральных тепловых пунктов и 42 котельных. Самые высокие показатели в Дзержинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах.

– Районные администрации должны контролировать УК и ТСЖ, чтобы те не оставляли сдачу паспортов готовности на последний момент. Город должен быть полностью подготовлен к запуску тепла к 1 сентября, – отметил заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин.

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