Жители Пермского края могут снимать наличные без комиссии в магазинах «Пятёрочка»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Пермского края могут снимать наличные в «Пятёрочках». Соответствующий сервис запустил Сбер совместно с X5 Group. В Пермском крае услуга уже доступна в 688 магазинах «Пятёрочка».

Одним из основных преимуществ снятия наличных на кассе является экономия времени. Вместо того чтобы искать отдельный банкомат и потратить время на его поиск и использование, клиент может быстро и удобно получить наличные деньги прямо в магазине, где совершает покупку. Клиенты Сбера, пришедшие за покупками в «Пятёрочку», смогут снять со своей карты до 5 тыс. рублей за один раз и до 20 тыс. в сутки. Комиссия с клиентов Сбера взыматься не будет. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других кредитных учреждений устанавливаются банками-эмитентами.

Чтобы снять наличные, гостю «Пятёрочки» необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна 100 рублям и, как уже отмечалось, не превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товар и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст наличные деньги.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Услуга снятия наличных на кассе магазина является удобной и практичной для клиентов, экономит время и деньги. Сбер и X5 Group понимают это и предлагают данную услугу в магазинах, чтобы быть ближе к своим клиентам. Важно, что и жители мегаполисов, и клиенты из небольших сел или деревень, где нет отделения банка или банкомата, находятся в равных условиях и могут снять наличные, когда это нужно. В 2023 году список таких точек продолжает расширяться!»