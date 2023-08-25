Манеж «Спартак» в Перми был обстрелян

В манеже повреждены стеклопакеты. Фото: Павел Черепанов.

В Перми неизвестные обстреляли вход в манеж «Спартак» и повредили несколько окон. Сейчас объект реконструируют, ночью входная группа была повреждена. Об этом рассказал депутат Заксобрания Прикамья и советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

Предположительно, спортивный объект был обстрелян из травматического оружия.

- Хочу передать отдельный привет вандалам, испортившим ночью стекла манежа, - написал в своем тг-канале Черепанов. - Думаю отдел МВД Дзержинского района быстро вас найдет. Прошу жителей еще раз быть друг к другу внимательнее и не допускать актов вандализма, оперативно сообщайте в полицию.

Кстати, депутат также рассказал, что работы на манеже подходят к завершению, но есть моменты, которыми он остался недоволен.

Напомним, после реконструкции в манеже появятся беговые дорожки длиной 200 метров, дорожки для спринтерского бега на 60 метров. Отдельные секторы оборудуют для толкателей ядра и прыгунов в длину и в высоту. В обновленном манеже смогут заниматься не только легкоатлеты, но и бадминтонисты, единоборцы и другие спортсмены.

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