Пермяки стали чаще использовать продвинутые смартфоны

Пермяки предпочитают современные гаджеты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки отказываются от телефонов с простым функционалом в пользу смартфонов. Жители края в последние два года активно меняют кнопочные аппараты на современные гаджеты. Доля абонентов «МегаФона», которые используют смартфоны, за этот период увеличилась на 6 процентных пунктов - до 85 процентов. Аналогичный тренд зафиксирован и у абонентов в Удмуртии. Доля владельцев смартфонов там составляет 83 процента, а рост за год составил 9 процентных пунктов.

По данным «МегаФона», рейтинг гаджетов, которые предпочитают пермяки, возглавляет китайский бренд Xiaomi. Его чаще можно встретить в руках у мужчин. Вторую строчку занимает Samsung, на третьем месте - Apple. Всего для звонков и выхода в интернет пермяки используют более 270 брендов смартфонов.

Среди телефонов с простым функционалом лидируют «трубки» финской компанииNokia.Однако число таких аппаратов в сети оператора за последние два года уменьшилось на 40 процентов.

- Работа над качеством услуг, строительство новых объектов связи и модернизация телеком-объектов позволяют нам лидировать по скорости мобильного интернета как в Перми, так и в целом в Пермском крае. Абоненты оценили преимущество быстрой загрузкой видео и файлов: только с начала года число пользователей услуги pre-5G выросло в 5 раз. Среднее потребление интернета у таких клиентов в настоящее время составляет около 40 гигабайтов, что в разы выше, чем у большинства пользователей, - отмечает директор «МегаФона» в Пермском крае Павел Фомин.

Для быстрого выхода в интернет с начала года оператор модернизировал сеть в 14 городах и 30 поселениях Пермского края, а также в районе аэропорта Большое Савино. Скоростной выход в интернет также доступен в популярных у путешественников локациях - архитектурно-этнографическом музее Хохловка, Кунгурской пещере, Каменном городе и многих других. Новые базовые станции запущены в Ижевске, Глазове и Можге. Также в рамках партнерства с министерством цифрового развития Удмуртии доступ к мобильной связи и скоростному интернету впервые появился в 17 населенных пунктах республики, где проживает более 4 тысяч человек.