Пермякам в ближайшие дни пригодится зонт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выходные в Пермском крае ожидаются прохладные и дождливые. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 по 29 августа в регионе погоду будут делать циклоны.

Сегодня, в пятницу, в Перми выпадет небольшой дождь, в субботу осадки ожидаются чуть интенсивнее, в воскресенье также не исключены дожди, но пройдут они ближе к вечеру. Самым мокрым днем окажется понедельник, а ночью и под утро возможен туман.

Синоптики говорят, что температура воздуха в ближайшие дни на 1–3º ниже нормы. Ночью всего 3…8º. Днем 11…16º. В Перми ночью 6…8º, днем 13…15º.

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