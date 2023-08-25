В Перми завод «Машиностроитель» построит дома для сотрудников

Строительство возможно после одобрения правительства региона. Фото: Иван Макеев

В Перми завод «Машиностроитель» планирует построить своим сотрудникам жилые дома. Это будет два восьмиэтажных дома в микрорайоне Вышка-2. Планы озвучены на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

Участки, на которых намерены построить дома находятся рядом с улицами Тюменская, Омская и Сигаева. На заводе на получение жилья по программе завода сформировалось очередь более 1000 заявлений, комиссия одобрила предложение, оно будет передано в краевое правительство для утверждения.

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