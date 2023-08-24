Жителя Прикамья осудили на 12 лет за изнасилование девочки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае суд вынес приговор жителю Уинского округа за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

По версии следствия, преступление произошло 28 апреля 2023 года. 30-летний мужчина, применяя физическую силу, изнасиловал девочку 2007 года рождения, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В результате, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Напомним, недавно мы писали о 30-летнем инженера - электрике, музыканте и примерном муже, который своем же подъезде в лифте под видеокамерой совершил преступление в отношении детей. Недавно его приговорили к 15 годам тюрьмы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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