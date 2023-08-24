В Прикамье студентам из многодетных семей компенсируют затраты на обучение

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае детям из многодетных малоимущих семей планируют компенсировать половину стоимости обучения в колледжах и техникумах. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в региональное Заксобрание губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, речь идет о студентах, которые обучаются в государственных учреждениях среднего профессионального образования по наиболее востребованным на рынке труда профессиям. Льготой смогут воспользоваться дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

Отмечается, что новая мера поддержки поможет не только молодежи, но и предприятиям и промышленникам, которые сейчас очень нуждаются в кадрах. Проект закона депутаты краевого парламента планируют рассмотреть на заседании, которое состоится в сентябре.

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