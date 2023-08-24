Завершены поиски пропавшей в Санкт-Петербурге полгода назад пермячки

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Окончены поиски пермячки, которая пропала полгода назад. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 37-летнюю женщину нашли, она жива. Никаких подробностей поисковики не раскрывают.

Напомним, жительница Перми уехала в Санкт-Петербург и обратно не вернулась. Последний раз она выходила на связь с близкими 28 января 2023 года. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно.

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