Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 15:13

Завершены поиски пропавшей в Санкт-Петербурге полгода назад пермячки

Последний раз женщина выходила на связь 28 января
Екатерина Оборина

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Окончены поиски пермячки, которая пропала полгода назад. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 37-летнюю женщину нашли, она жива. Никаких подробностей поисковики не раскрывают.

Напомним, жительница Перми уехала в Санкт-Петербург и обратно не вернулась. Последний раз она выходила на связь с близкими 28 января 2023 года. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер