Бывший хлебозавод в Перми может стать частью туристического маршрута

Фото: ПО «Первый хлеб»

В Перми территория бывшего хлебозавода №1 может стать частью туристического маршрута. Речь идет о площадке, расположенной на улице Окулова, 73а. Об этом сообщает Buisness class.

Сначала владельцы предприятия планируют реконструировать здания завода, а затем включить их в туристический маршрут. Предполагается, что маршрут, который будет проходить через территорию хлебозавода, станет круговым, если от набережной Камы организовать подъем к зданию Digital port. Так туристы смогут подняться к хлебозаводу, а затем пройти к будущему зданию музея PERMM по улице Крисанова, 4, Слудской церкви, ТЦ «iMall Эспланада» и к Театру-Театру.

Напомним, пятиэтажное здание бывшего хлебозавода №1 является объектом культурного наследия регионального значения. В феврале этого года его выкупил пермский бизнесмен Всеволод Юшков за 38,7 млн рублей. Площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров. Оно расположено на участке в 3,7 тысяч квадратных метров. Реставрация здания бывшего хлебозавода являлось обязательным условием продажи.

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