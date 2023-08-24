Количество уволившихся работников в Пермском крае выросло на 40,4%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во втором квартале 2023 года по различным причинам из организаций и предприятий Пермского края уволились 49,8 тысяч работников. Это на 40,5% больше, чем в первом квартале текущего года. Такие данные приводит Пермьстат.

По информации статистического ведомства, 75,4% сотрудников ушли с работы по собственному желанию. Из них основная часть из них трудилась в организациях обрабатывающих производств (19,1%).

По сравнению с первым кварталом 2023 года количество принятых на работу в Прикамье увеличилось на 3,1%. Всего было принято 31,4 тыс. сотрудников. В то же время, к концу второго квартала на вакантные рабочие места требовалось 31,7 тыс. человек. Это на 13,7% больше, чем в I квартале. Больше всего вакансий было свободно в организациях обрабатывающих производств (26,2%).

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