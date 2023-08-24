В Пермском крае вновь зафиксировали рост цен на бензин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошлой неделе на автозаправках Пермского края вновь зафиксировали рост цен на бензин. В среднем с 15 по 21 августа стоимость автомобильного топлива всех марок выросла на 35 копеек.

По данным Росстата, на первом месте по росту цен в Прикамье оказалось дизельное топливо. Оно поднялось в цене на 72 копейки. Сейчас купить его можно за 61,54 руб. за литр.

Также на прошлой неделе значительно подорожал бензин марки АИ-98 – на 70 копеек за литр. Его стоимость составляет 65,89 рублей. Топливо марки АИ-92 подорожал на 19 копеек – до 49,86 рублей, АИ-95 – на 34 копейки – до 54,29 рублей.

Рост цен на автомобильное топливо был зафиксирован не только в Пермском крае, но и в 79 регионах России. В среднем по стране стоимость бензина марки АИ-92 составляет 50,23 рублей, АИ-95 – 54,85 рублей, АИ-98 – 65,97 руб., дизельного топлива – 60,03 рублей.

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