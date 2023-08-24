Театр-студия «Пространство любви» из Перми стал лауреатом Всероссийского парафестиваля

Кадры спектакля «Внутри: яблоко Магритта». Фото предоставлено Аллой Дегтярниковой

Инклюзивный театр-студия «Пространство любви» из Перми вошел в число 15 лауреатов IV Всероссийского открытого парафестиваля «Театр — территория равных возможностей». Коллектив представил на фестивале спектакль «Внутри:Яблоко Магритта» и был признан как «Лучший спектакль современной формы».

Как рассказала руководитель пермской театральной группы Алла Дегтярникова, в данном спектакле участвуют 10 человек в возрасте от 14 до 40 лет. Все актеры – с синдромом Дауна.

– Спектакль «Внутри: яблоко Магритта» в буквальном смысле погружает внутрь полотен знаменитого бельгийского художника. Здесь отражается тема любви, предательства, ожидания, а также познание самого себя таким каким ты есть, - говорит Алла Дегтярникова. – На фестивале наш спектакль был представлен онлайн, и почти все члены жюри дали высокую оценку.

Пермский театр-студия получил диплом лауреата, статуэтку, а также денежный приз. На эти средства планируется приобрести реквизит, костюмы, а также тренажеры и многое другое для участников студии.

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