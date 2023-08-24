В Пермском крае планируют повышать экологическую культуру среди населения

Фото: priroda.permkrai.ru

Сегодня на пленарном заседании депутаты краевого Заксобрания единогласно поддержали в первом чтении проект закона «О формировании экологической культуры в Пермском крае». Законопроект разработан по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Прикамья.

– Новым законопроектом определяются механизмы формирования экологической культуры населения Пермского края. Упор планируется сделать на экологическое образование и просвещение. Его основная цель – сформировать у жителей эко-привычки, сделать их удобными и ввести в ежедневный обиход, - отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович.

По его словам, экологическое образование планируется реализовывать через формирование соответствующих учебных программ. Целью экологического образования является приобретение знаний в области охраны окружающей среды.

Экологическим просвещением будут заниматься все возможные каналы коммуникации. Все мероприятия, проводимые в рамках экологического образования и просвещения, нацелены на повышение экологической культуры населения.

В ведомстве отметили, что принятие данного законопроекта усилит работу в области охраны окружающей среды и повышения экологической культуры населения. Хотя и сейчас такие работы активно ведутся в Пермском крае. В регионе реализуется ряд инициатив, направленных на заботу о природе и экологии, проводятся природоохранные мероприятия, экологические акции по посадке и уборке леса, по расчистке и уборке берегов от мусора. Количество людей, которые желают принять участие в акциях, с каждым годом растет.

Законопроект установит способы и принципы осуществления государственной политики в сфере формирования экологической культуры, закрепит полномочия всех уровней власти, обозначит права граждан и организаций в сфере формирования экологической культуры, а также утвердит направления деятельности в сфере формирования экологической культуры на особо охраняемых природных территориях.

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