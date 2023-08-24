В ночь рождения Перми зажгутся огни на телебашне

Светящаяся телебашня - фон для селфи

В честь 300-летия столицы Прикамья на башне «Ростелекома» зажгутся огни. Антенно-мачтовое сооружение появилось в 2003 году. На тот момент это была самая высокая конструкция в Пермском крае. Высота верхней антенны – 185,8 метра, вес – 400 тонн.

На отметке 114,5 метра находится технологическая площадка, которую в народе сразу после окончания строительства прозвали «юбочкой», она придает всему сооружению неповторимый силуэт. На момент постройки и еще несколько лет после сдачи башни она была одним из самых необычных архитектурных объектов в Пермском крае. Тогда новая телебашня использовалась для улучшения качества передачи радио- и телевизионного сигнала.

- Сегодня на антенно-мачтовом сооружении размещено телекоммуникационное оборудование, которое обеспечивает Пермский край междугородной и местной телефонией, сотовой связью и доступом в интернет, - рассказал Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

В 2005 году был завершен монтаж системы архитектурной подсветки. И в ночь рождения Перми разноцветная башня будет создавать праздничное настроение. Жители и гости города смогут сделать селфи на фоне светящейся башни 26 августа с 22.00 до 02.00. Самые удачные места для селфи – Камский мост, улица Дружбы и Верхняя Курья.