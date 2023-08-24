В «Ночь города» ограничат движение в центре Перми

Три трамвайных маршрута будут работать и ночью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 августа пройдет завершающее мероприятие фестиваля «Город встреч», посвященного 300-летию Перми.

В связи с этим в центре города будет ограничено движение транспорта.

С 17.00 26 августа до 02.00 27 августа закроют движение на улицах Ленина между Попова и Крисанова, Борчанинова — от Пермской до Петропавловской, Окулова - от Соборной площади до Попова и Осинской - от Монастырской до Окулова.

С полуночи 26 августа до 02.00 27 августа будет запрещена парковка на улицах вокруг эспланады.

- На Коммунальном мосту в случае большого скопления пешеходов и транспорта будет прекращено движение и пешеходов, и автотранспорта, за исключением общественного, с 20.00 26 августа, - сообщили в администрации Пермского края. - Ограничения на мосту продлятся до нормализации транспортной обстановки.

В то же время, чтобы пермяки, которые посетят большое гала-шоу с участием Льва Лещенко и группы "Ленинград", могли добраться домой после концерта, в ночь на 27 августа продлят работу общественного транспорта.

После 0.15 будут ходить три трамвайных маршрута: №4, 5 и 7, а также пятнадцать автобусных: №1, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 53, 67, 68, 74 и 77. Автобусы и трамваи будут отправляться по мере наполняемости.