Минувшей ночью температура в Пермском крае опустилась до 0 градусов

Минувшей ночью температура в Пермском крае опускалась до нулевух значений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В ночь на 24 августа в Пермском крае температура воздуха опустилась до +0.2 градусов, сообщают специалисты пермского научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог.и.я». – Данные пока предварительные, так как нет информации по некоторым станциям.

В целом, температурный фон в Пермском крае оказался немного выше, чем ожидалось. В региональном МЧС предупреждали, что ночные температуры могут опуститься до – 2 градусов, но так как большую часть края окутала плотная облачность, этого не произошло. Хотя на юге Прикамья, где наблюдались устойчивые прояснения, были отмечены самые низкие температуры.

В ближайшую ночь заморозки также не исключены, хотя вероятность их возникновения ниже.

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