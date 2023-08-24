В Пермском крае выпускники-2024 смогут получить серебряную медаль

В прошлом учебном году медали «За особые успехи в учении» присвоили 781 выпускнику из Прикамья. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2014 году серебряные медали для выпускников школ в России заменили единой федеральной медалью «За особые успехи в учении», но в наступающем учебном году медали вернутся. Об этом на традиционной августовской конференции педагогических работников Пермского края сообщила министр образования и науки Раиса Кассина.

- Выпускники 2024 года смогут получить серебряную медаль. Для этого необходимо иметь не более двух четверок в аттестате, по остальным предметам должны быть пятерки, - рассказала Раиса Алексеевна.

К слову сказать, по итогам 2022-2023 года медали «За особые успехи в учении» присвоили 781 выпускнику из Пермского края.

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