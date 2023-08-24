Привить от гриппа в Пермском крае планируется 1,5 миллиона человек

Прививка предотвращает заболевание у 80-90% вакцинированных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае в ближайшие дни начнется прививочная кампания против гриппа, постановление об этом уже подписал Главный санитарный врач. По информации краевого Роспотребнадзора в предстоящем эпидсезоне вакцинировать от опасного заболевания планируется 1,5 миллиона жителей Прикамья, а это 60% всего населения.

В особую «группу риска» по гриппу входят дети с 6 месяцев, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта, коммунальной сферы, беременные, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

По данным ВОЗ, вакцинация предотвращает заболевание у 80-90% вакцинированных, снижает смертность от гриппа на 41%. Привитые пациенты, даже в случае заболевания, болеют гораздо легче, без серьезных осложнений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru