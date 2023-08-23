В Пермском районе собака покусала 8-летнюю девочку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Верх-Сыра Пермского района собака, принадлежащая местному жителю, напала на 8-летнюю девочку и покусала ее за левую кисть. Все произошло 1 июля этого года. О случившемся сообщили в управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В подобных случаях владелец должен в течение 12 часов привезти животное в ближайшую ветклинику для осмотра и карантинирования в течение 10 дней. Однако мужчина этого не сделал, нарушив Ветеринарные правила. Также выявлено, что собака вакцинирована против бешенства.

В результате, 22 августа сотрудники Россельхознадзора вынесли в отношении хозяина собаки постановление об административном правонарушении и назначили ему штраф в размере 500 рублей.

В ведомстве напоминают, что бешенство – острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Однако Владелец животного несет административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность.

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