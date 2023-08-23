В Пермском крае могут поднять прожиточный минимум на 2024 год

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае планируется изменить величину прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального Правительства.

Согласно документу, в следующем году размер прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 14 034 рублей. Для трудоспособного населения сумма вырастет до 15 297 рублей, для пенсионеров – до 12 069 рублей и для детей — 13 948 рублей.

Для сравнения, в 2023 году прожиточный минимум установлен в размере 13 225 руб. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 руб., для детей – 13 146 руб., для пенсионеров – 11 374 руб.

Напомним, что данная величина прожиточного минимума учитывается при начислении пособий, пенсий, а также определяет право на разные виды господдержки и льгот.

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