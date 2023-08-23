Управление МВД по Перми приглашает на службу в полицию

Фото: Управление МВД России по г. Перми / ВКонтакте

Управление МВД России по г. Перми приглашает на службу граждан Российской Федерации для замещения нескольких вакантных должностей.

Требуется дознаватель, следователь.

Основные требования, предъявляемые к кандидатам: - возраст от 18 до 49 лет; - годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел; - отсутствие судимостей; - наличие оконченного высшего юридического образования; - прошедших срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (либо закончивших военную кафедру) (для мужчин).

Также приглашаются на службу мужчины на должности: оперуполномоченный отдела уголовного розыска, оперуполномоченный отделений по контролю за оборотом наркотиков, участковый уполномоченный полиции, полицейский ППСП, полицейский ОБОКПО, полицейский-водитель дежурной части, оперативный дежурный дежурной части, инспектор ДПС ГИБДД.

Требования к кандидатам: - возраст от 18 до 49 лет; - годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел; - наличие права на управление транспортными средствами категории B (для полицейских-водителей дежурных частей); - отсутствие судимостей; - образование не ниже среднего профессионального (специального); - прошедших срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (либо закончивших военную кафедру).

Предоставляемые льготы, гарантии и компенсации: - стабильная и своевременная заработная плата; - обязательное государственное страхование жизни и здоровья; - бесплатное медицинское обслуживание; - ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней и более; - возможность отдыха в санаториях системы МВД России, в том числе и членам семьи; - компенсация проезда к месту отдыха и обратно; - бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД; - льготное исчисление пенсионного возраста; - компенсация за найм жилого помещения, предоставление служебного жилья; - льготные условия при зачислении в детские дошкольные учреждения; - перспектива карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 48. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 17.00 часов. С собой необходимо иметь паспорт, документ об образовании, военный билет при наличии, приписное удостоверение. Контактные телефоны: 8 (342) 218-81-31; 218-81-45; 218-81-44; 218-80-89.

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