В Перми завершены поиски пропавшей 18-летней девушки

Фото: Анна Маркова

В Перми завершены поиски 18-летней девушки, которая пропала десять дней назад. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск», пермячку нашли, она жива. Где все это время юная пермячка находилась, не сообщается.

«Найдена, жива! Спасибо всем за помощь! Просьба снять репосты», - написали поисковики.

Напомним, девушка ушла из дома 11 августа в Кировском районе Перми. И с тех пор о ее судьбе ничего не было известно. Из особых примет – на плече у пропавшей тату в виде лисы.

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