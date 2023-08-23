В центре Перми 26 августа состоится 3,5-часовое театрализованное шоу

Фото: perm-300.ru

В субботу, 26 августа, в Перми состоится одно из главных событий «Ночи города». На эспланаде пройдет театрализованное гала-шоу (16+). Мероприятие начнется в 20.30 и продлится до 00.00 часов. Об этом сообщается на официальном сайте «Пермь-300».

На сцене у Театра-Театра встретятся пермские звезды и столичные артисты. Их номера будут сопровождаться перформансами от акробатов, ходулистов, канатоходцев, паркурщиков, велосипедистов и артистов цирка.

Также перед пермяками выступят Dj Smash, рэпер Loc-Dog, Лев Лещенко и группа «Ленинград».

Праздничная «Ночь города» продолжится прогулками по Комсомольскому проспекту и на набережной Камы. С полуночи и до двух часов ночи жители и гости краевой столицы смогут увидеть световые представления – танцы подсвеченных яхт и аэростатов.

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