В МВД рассказали подробности аварии на трассе Пермь-Екатеринбург

Фото: Полиция Прикамья / Telegram

Днем 23 августа при столкновении двух легковушек на трассе Пермь-Екатеринбург погибла беременная женщина. Смертельная авария произошла около 12.30. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

– По предварительной информации, на 100 км автодороги 32-летний водитель ВАЗ-2112 не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с «Нива Шеврале». От удара «Ниву» отбросило на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом КАМАЗ, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Фото: Полиция Прикамья / Telegram

В результате ДТП женщина-пассажир отечественной легковушки погибла на месте. Кроме того, четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, получили различные травмы. Пассажир ВАЗа, водитель и два пассажира «Нивы» получили различные травмы, их доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

Как рассказал «КП-Пермь» источник, знакомый ситуацией, до приезда врачей пассажирку ВАЗа пытались реанимировать спасатели, но, к сожалению, она скончалась. По словам мужа, она была беременна. На вид ей было около 40 лет.

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