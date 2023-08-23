В Перми по ночам ограничат движение транспорта по улице Локомотивной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми по ночам будут частично перекрывать улицу Локомотивную. Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, ограничивать движение транспорта планируется каждую ночь с 22.00 до 6.00 часов 23, 24 и 25 августа, а также 06:00 27 августа до 06:00 28 августа.

В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для выполнения работ по строительству третьего этапа улицы Строителей. Рабочие планируют проводить бетонирование плиты проезжей части путепровода над улицей Локомотивной.

На время проведения работ для автомобилистов будут доступны две полосы – по одной в каждом направлении. В остальное время дорога будет полностью открыта.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, а также рекомендуется быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер